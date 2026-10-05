Feijóo apel·la al canvi en una "reconstrucció nacional" i creu que Sánchez mereix "el pitjor dels càstigs"

Matias Chiofalo - Europa Press
MADRID 5 oct. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apel·lat aquest dilluns al canvi de cara a les eleccions generals del pròxim 29 de novembre per tancar aquesta "etapa negra" i emprendre una "reconstrucció nacional" i, després d'assegurar que la convocatòria respon a la "por", ha afirmat que la gestió del president espanyol, Pedro Sánchez, mereix "el pitjor dels càstigs".
En una declaració institucional a la seu del PP, sense admetre preguntes, Feijóo ha indicat que el pròxim 29 de novembre es decideix entre "decadència o canvi", entre "mentida o canvi", "incompetència o canvi" i entre "corrupció o canvi".
Feijóo considera que la convocatòria del dia 29 respon a la "por" del que resta per saber sobre els casos de corrupció que afecten el PSOE i ha afegit que ara pretén "escampar aquesta por entre la població".