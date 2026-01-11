Feijóo anuncia que reformarà el suplicatori perquè no impliqui "impunitat": "El meu Govern no amnistiarà al sanchisme"

Gustavo de la Paz - Europa Press
A CORUÑA 11 gen. (EUROPA PRESS) -
El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat que quan governi reformarà la llei que regula la figura del suplicatori perquè la seva concessió no impliqui el sobreseïment de la causa i permeti a un polític "lliurar-se de la Justícia" o assegurar-se la "impunitat".
"La història no amnistiarà al sanchisme i el meu Govern tampoc. Regeneració democràtica és el nostre primer compromís", ha declarat Feijóo en la clausura de la 28 Interparlamentaria que el PP ha celebrat aquest cap de setmana a la Corunya.
Davant de prop de 4.000 persones reunides en el Palexco, segons fonts del PP, Feijóo ha afirmat que "ni tan sols la Constitució està preparada perquè el primer incomplidor de la Constitució sigui el Govern que ha de salvaguardar-la".
"Ningú va imaginar efectivament el que el senyor Sánchez està arribant a fer i jo vaig a garantir que ningú mai pugui tornar a fer-ho", ha promès, per assegurar que a Espanya "s'ha canviat poder per impunitat".
USAR EL SUPLICATORI PER "ESQUIVAR LA JUSTÍCIA"
Després d'assegurar que "a hores d'ara ningú pot descartar" que s'usi la figura del suplicatori "per esquivar la justícia", ha avançat el seu compromís de reformar aquesta figura "perquè no pugui traduir-se en el sobreseïment definitiu i, per tant, en l'arxiu de cap delicte".
"Això no pot ser. Cap polític pot tenir dret a usar el suplicatori per lliurar-se de la justícia. Cap polític pot tenir dret a assegurar-se la impunitat", ha asseverat Feijóo, collint l'aplaudiment dels assistents a aquest acte.