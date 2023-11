Feijóo anuncia protestes aquest diumenge contra l'amnistia: "No ens faran callar"

Presenta el PP com el "refugi constitucionalista d'Espanya" i diu que en ara toca defensar "els compatriotes catalans"

MADRID, 6 nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat aquest dilluns protestes el dia 12 de novembre a les capitals de província d'arreu d'Espanya per expressar el seu rebuig a la llei d'amnistia i a les negociacions del PSOE amb els independentistes per a la investidura.

Segons ha recalcat el president dels populars, no els faran "callar" perquè s'està perpetrant "l'atac més gran contra l'estat de dret, contra la igualtat dels espanyols i contra les institucions".

"Som ara com ara el refugi constitucionalista d'Espanya davant els qui han renunciat a la dignitat i pretenen arrabassar-nos-la a tots", ha declarat Feijóo en la Junta Directiva Nacional del PP, màxim òrgan del partit entre congressos que aplega més de 300 càrrecs de la formació.

Feijóo ha recordat que aquests dies el PP ha celebrat actes contra l'amnistia a Santiago, Madrid, Toledo, Màlaga o València i ha confirmat, enmig de la recta final de les negociacions del PSOE amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que lideraran més protestes.

"Us puc assegurar, primer, que continuarem. Segon, que no ens silenciaran. Tercer, que no ens faran callar. I quart, que no ens aturaran", ha proclamat, per afegir que el PP continuarà treballant per l'estat de dret a Espanya.

Segons Feijóo, el que pretén fer Sánchez és d'unes "dimensions sense precedents en la història democràtica d'Espanya" i el seu partit no pot deixar d'assenyalar-lo perquè ni es pot "normalitzar ni deixar en l'oblit".