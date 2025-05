Feijóo anuncia una protesta el dia 8 contra la "corrupció" de Sánchez i crida els socis a una moció de censura

MADRID 29 maig (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat aquest dijous que el seu partit convocarà una manifestació a Madrid el pròxim 8 de juny perquè els ciutadans "alcin la veu" contra la "corrupció" i la "putrefacció" que, a parer seu, envolta el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez. A més a més, ha cridat els socis a presentar una moció de censura i ha reiterat que ell està a "disposició" de fer-ho.

"El PSOE, el govern i la família més directa del president estan envoltats de corrupció. Totes les persones de la seva confiança estan imputades o assenyalades", ha declarat Feijóo en una compareixença sense preguntes a la seu del PP.

Després d'assegurar que el mandat de Sánchez està en "fase terminal", ha avisat que com més es resisteixi, "més serà la humiliació amb la qual se n'anirà", després de recalcar que les accions que s'estan donant a conèixer per buscar la "impunitat" davant els presumptes casos de corrupció és quelcom "incompatible" amb la igualtat i amb un sistema democràtic.

Per això, a part d'anunciar una protesta el dia 8 a Madrid, ha avançat una ofensiva del PP a nivell polític, judicial i parlamentari. "Això ja va de decadència o neteja, mentides o integritat, clavegueres o decència. Democràcia o màfia", ha afirmat.

Feijóo ha avisat els socis de Sánchez que "la gravetat" del que està passant "transcendeix qualsevol conjuntura" i "posa a prova la integritat d'un país sencer". Per això, ha dit als socis de Sánchez que està a disposició d'impulsar una moció de censura.

"La moció de censura per fer fora Sánchez de La Moncloa no depèn de la meva voluntat. Jo la tinc tota, sinó de qui li ha donat suport parlamentari", ha dit, per afegir que "el PP hi està a disposició" i que si no en seran "còmplices" i els ciutadans "no ho oblidaran".