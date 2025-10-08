Feijóo anuncia que el PP citarà a Sánchez a l'octubre en la comissió del 'cas Koldo' en el Senat

MADRID 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat aquest dimecres que el Grup Popular citarà aquest mes d'octubre al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, a la comissió d'investigació del 'cas Koldo' en el Senat.
"I li dic dues coses: Primera, li resultarà molt difícil, però està obligat a dir la veritat. I segona, vostè és el màxim responsable de tot. Vostè està tan pringat com ells", ha etzibat Feijóo a Sánchez en la sessió de control al Govern en el Senat.
En la seva rèplica, i després que el president del PP hagi apuntat a un presumpte finançament il·legal del PSOE després de l'informe de la Guàrdia Civil, Sánchez li ha recomanat llegir "la pàgina 28" del citat informe per veure que "les seves acusacions són absolutament falses". "Triï bé les seves batalles", ha dit Feijóo.