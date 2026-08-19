Feijóo anuncia que portarà al Tribunal Suprem la negativa dels ministres a comparèixer en el Senat

CEUTA 19 ago. (EUROPA PRESS) -
El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat aquest dimecres que el Partit Popular portarà davant del Tribunal Suprem la decisió dels ministres del Govern de no comparèixer aquest mes d'agost en el Senat per "informar als ceutins" i a la resta d'espanyols de "per què s'ha envaït Ceuta".
Els 'populars' prenen aquesta decisió perquè a l'Alt Tribunal aclareixi si "es poden negar a comparèixer en la Cambra de representació territorial de les Corts Generals" i "no informar del que ha passat a Ceuta". "El Govern no pot decidir en quina Cambra accepta ser controlat", ha afirmat aquest dimecres en una roda de premsa des de la ciutat autònoma, en referència a l'argument de Moncloa de remetre's a les compareixences del Congrés.
Acudir a la Cambra baixa "no eximeix" als responsables de l'Executiu de rendir comptes en el Senat --que ho va sol·licitar "en primer lloc"--, ha afirmat aquest dimecres en una roda de premsa des de Ceuta recollida per Europa Press.
ÉS UNA OBLIGACIÓ CONSTITUCIONAL
També ha advertit que utilitzaran "tots els instruments a l'abast" perquè es compleixi "aquesta obligació constitucional" i ha titllat de "demolidor" que "alguns primers ministres europeus" hagin comparegut abans que el president del Govern, Pedro Sánchez.
"L'absoluta irresponsabilitat del govern central està desprotegint a més de 80.000 espanyols que resideixen a Ceuta. També està deixant a la seva sort milers de persones que vaguen pels carrers i per les platges, molts d'ells sense aliment", ha asseverat Feijóo.