Alberto Núñez Feijóo anuncia una llei nacional per al "concebut i no nascut"

MADRID 6 jul. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat aquest dilluns una llei nacional perquè el "concebut i no nascut" tingui repercussió econòmica i social.
"Quan una dona espera un fill, entenc que això ja ha de tenir reflex en els ajuts, en les subvencions del sector públic. Això ho vaig fer l'any 2011 a Galícia. La presidenta de la Comunitat de Madrid ho ha reiterat i ampliat a l'Assemblea de Madrid i, per descomptat, en responsabilitat de govern, faré una llei nacional perquè el concebut i no nascut tingui repercussió des del punt de vista econòmic i social en la dona, en la família que l'està esperant", ha assegurat.
Així ho ha posat de manifest Feijóo en una entrevista a 'Espejo Público' d'Antena 3, recollida per Europa Press, preguntat per la llei aprovada la setmana passada a la Comunitat de Madrid.
En aquest sentit, l'Assemblea de Madrid va aprovar dijous, amb els vots del PP i Vox, en un ple extraordinari la llei que reconeix el concebut no nascut com un membre més de la unitat familiar per poder accedir a ajuts públics.
La comunitat esdevé la primera d'Espanya a establir el reconeixement amb caràcter general al concebut no nascut, ja que la normativa vigent a Galícia contempla una previsió similar, tot i que circumscrita exclusivament a les famílies nombroses. En l'àmbit de les competències de l'administració autonòmica, aquesta norma es podrà aplicar quan s'acrediti l'embaràs.