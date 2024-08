Feijóo anuncia que convocarà al setembre als presidents autonòmics per "defensar la igualtat dels espanyols"

MADRID, 12 ago. (EUROPA PRESS) -

El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat que al setembre convocarà a tots els presidents autonòmics per "defensar junts la igualtat de tots els espanyols", en relació al concert econòmic a Catalunya pactat entre ERC i PSC per a la investidura del socialista Salvador Illa.

Segons ha explicat, té un "compromís" com a president de "la primera força política espanyola" i convocarà als mandataris regionals a la tornada de vacances. "I el que no farà el president, que és convocar als presidents autonòmics, ho faré jo el pròxim mes de setembre", ha anunciat en una entrevista aquest dilluns a Cadena Cope, recollida per Europa Press.

Feijóo ha assenyalat que defensaran junts "la igualtat de tots els espanyols". "I ho farem amb tota la intensitat, amb totes les nostres capacitats, perquè insisteixo, estem davant d'una urgència nacional. Tenim un desafiament nacional, que és mantenir l'Estat de benestar solidari al nostre país, com ho hem fet tot el temps des de la Constitució del 78", ha assenyalat.