Feijóo anticipa el "no" del PP als decrets de Sánchez i diu que Espanya està "davant un salt al buit"

MADRID, 8 gen. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anticipat el "no" del PP als tres decrets que es votaran dimecres en el ple del Congrés en al·legar que el seu partit no "arreglarà" a Pedro Sánchez "els problemes interns del desgovern". Després d'assegurar que Espanya està "davant un salt al buit" amb aquest govern, ha presentat el PP i les comunitats autònomes que governa com "xarxes de seguretat" per als espanyols.

"Pedro Sánchez sosté el seu govern sobre ell mateix, els objectius de l'independentisme i el no-res per a la resta dels espanyols. I això es fa insostenible per a Espanya durant quatre anys. Estem davant un salt al buit. I davant aquest salt al buit que viu Espanya, aquest país té dues xarxes de seguretat", ha proclamat Feijóo en un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press, en què ha presentat la conferència del president de la Xunta de Galícia, Alfonso Rueda.

El cap de l'oposició ha advertit que "el govern s'equivoca si pretén pressionar" el PP "amb desqualificacions" i "arraconar-lo amb les seves sobreactuacions". "Nosaltres, a diferència del govern, som totalment lliures", ha afirmat.

Feijóo ha tornat a defensar deflactar la tarifa de l'IRPF, estendre la rebaixa de l'IVA a la carn, el peix i les conserves, i retornar l'IVA al 5% en la llum i el gas durant els pròxims mesos. "Nosaltres estarem tota la legislatura posant solucions a la disposició dels espanyols, però no arreglarem els problemes interns del desgovern", ha avisat.