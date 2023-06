Feijóo anima Sánchez a fer els sis cara a cara amb Díaz, Montero, Otegi i Puigdemont: "I un altre amb mi"

SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

El cap de files del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha constatat aquest diumenge que li sembla "una passada" la proposta del líder del PSOE, Pedro Sánchez, de demanar sis cara a cara amb ell, i l'ha instat a debatre amb Yolanda Díaz, Irene Montero, Arnaldo Otegi i Carles Puigdemont, tot i que considera que el que seria "insuperable" seria veure una confrontació entre el Sánchez d'avui i "el Sánchez del 2018".

"I com que en vol sis, doncs un altre cara a cara amb mi. Així aclarim el que pensa i ens posem a treballar", ha asseverat el líder del PP, en un acte a la capital gallega acompanyat de més d'un miler de càrrecs del partit, militants i simpatitzants, que han rebut la seva intervenció a crits de "president, president"

Amb l'oferta dels sis cara a cara damunt de la taula, el líder popular ha explicat, com a anècdota, que un dels seus col·laboradors --del qual no ha donat el nom-- el va instar a preparar-se el dia en el qual Sánchez va avançar els comicis al 23-J.

"Em va dir, escolta, cal preparar-se. Està desesperat. Et demanarà un cara a cara, fins i tot dos", ha parafrasejat Feijóo, abans de fer broma perquè finalment el dirigent socialista va superar les expectatives del seu equip. Una posició que ha atribuït al fet que, a diferència d'ell, el dirigent socialista es troba més còmode "en un plató de televisió" que "al carrer".

"Però d'aquí a demanar sis debats, em sembla una passada. Per què vol sis cara a cara? Per dir sis vegades que amb Bildu no s'acorda res? Per dir sis vegades que no pactarà amb l'independentisme? Que no podrà dormir amb Podem? Que els jutges són uns feixistes? Que no eliminaria el delicte de sedició? O que la llei del 'si és sí' no rebaixarà les penes de cap violador o pederasta?", s'ha preguntat.

En aquest punt, ha esgrimit que seria "molt interessant" veure Sánchez debatre amb Díaz, Montero, Otegi i Puigdemont, si bé el cara a cara "insuperable", ha considerat, seria el del Pedro Sánchez d'avui "amb el del 2018". "El veuríem fins i tot nosaltres. El PP no es perdria aquest cara a cara", ha asseverat Feijóo, convençut que Sánchez "ha assumit la seva derrota" i "sap que s'ho mereix".