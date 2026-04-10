Feijóo alerta que la regularització a Espanya "exporta un problema migratori" a tota la UE

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 10 abr. (EUROPA PRESS) -
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha alertat aquest divendres que la regularització extraordinària impulsada pel Govern d'Espanya "exporta un problema migratori" a tota la Unió Europea (UE).
Ho ha dit en l'European Pulse Forum 2026, organitzat per 'Politico' i beBartlet al Cosmocaixa de Barcelona, on ha assegurat que Europa ha d'abordar la seva realitat demogràfica perquè "no hi ha Europa sense europeus".
Feijóo ha assenyalat que hi ha socis europeus que comparteixen amb ell que la solució al problema no és el "descontrol migratori" i assegura que algun soci li ha traslladat preocupació per la regularització que està impulsant Espanya.
"CONTRA EL CRITERI COMÚ"
Ha assegurat que la regularització extraordinària "s'està adoptant contra el criteri comú d'Europa" i contra la voluntat expressada per la majoria del Congrés i del Senat, i ha defensat que Espanya i la resta d'Europa decideixin qui entra i en quines condicions.
Ha apostat per tenir "prou controls" sobre antecedents penals i policials i assegurar-se que els migrants que arriben venen amb disposició de treballar, i ha dit que l'única manera de comprovar-ho passa perquè Europa recuperi el control.
ARRIBADA DE FEIJÓO
En arribar, Feijóo ha estat rebut amb crits d''Educació pública i de qualitat' per part d'un grup d'escolars que estaven de visita al museu.
En preguntar-li la premsa per aquests crits, Feijóo a respost de manera irònica: "Pregunteu-ho a la Generalitat".