Feijóo alerta que el nacionalisme porta a "un horitzó similar al dels Balcans" i defensa l'autonomisme cordial

MADRID, 16 oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha alertat aquest dilluns que el nacionalisme porta a "un horitzó similar al dels Balcans" i ha defensat l'"autonomisme cordial". De fet, ha subratllat que els presidents del partit defensaran l'Estat de les Autonomies en la Comissió General de Comunitats Autònomes que es reuneix dijous al Senat, en un moment en què els independentistes i el candidat socialista, Pedro Sánchez, "intenten soscavar l'autèntica diversitat d'Espanya i dels espanyols".

"No hi ha una fórmula superior a l'autonòmica per garantir alhora la diversitat i la igualtat. Espanya va organitzar la seva diversitat allunyant-se tant del centralisme com d'uns nacionalismes que ens porten cap a l'edat mitjana o cap a un horitzó similar al dels Balcans", ha advertit Feijóo en un esmorzar informatiu d'Europa Press, en què ha presentat la conferència de la presidenta de les Balears, Marga Prohens.

Així s'ha pronunciat tres dies abans que el Senat aculli la reunió de la Comissió General de Comunitats Autònomes per parlar, entre altres qüestions, de la hipotètica llei d'amnistia que vol aprovar el govern de Pedro Sánchez.

El Grup Popular ha fet prevaler la majoria absoluta al Senat per forçar la convocatòria d'aquest òrgan, al qual aniran tots els 'barons' territorials del PP, si bé els tres presidents socialistes han declinat assistir-hi (Emiliano García-Page, María Chivite i Adrián Barbón). Feijóo no té previst ser-hi per no "interferir" en les compareixences dels presidents, segons han indicat a Europa Press fonts del seu equip.

DEFENSAR EL QUE ÉS COMÚ

Feijóo ha recalcat que "una gran majoria d'espanyols continua considerant que l'Estat autonòmic és un valuós instrument de gestió dels afers públics conformement a un criteri de proximitat als problemes de la gent".

Així, ha explicat que es tracta de "resoldre els problemes de la gent" i "exaltar allò propi", però alhora defensar el que és "comú". "És l'autonomisme cordial i igualitari el que ha triomfat a Espanya gràcies a líders com la presidenta Prohens. I és aquest autonomisme basat en la igualtat i la cordialitat el que ara es vol qüestionar", ha lamentat, en al·lusió a les negociacions de Sánchez amb l'independentisme.

ALIANÇA DE SÁNCHEZ I L'INDEPENDENTISME PER "SOSCAVAR" LA DIVERSITAT

En aquest punt, ha criticat que l'independentisme que ha estat "derrotat a les urnes" s'aliï amb "l'ambició desaforada" de Sánchez, que també ha estat "derrotat" per "intentar soscavar l'autèntica diversitat d'Espanya i dels espanyols".

A parer seu, "el més greu de la situació" rau en l'"erosió de l'Estat", atès que "tant l'amnistia com l'autodeterminació o els privilegis en el finançament autonòmic són qüestions d'estat que es furten a la voluntat del poble espanyol".

"Ho saben els qui, potser ara mateix, busquen desesperadament fórmules per enganyar la ciutadania amb eufemismes i jocs de paraules", ha criticat, per acusar Sánchez de pretendre "claudicar" a les exigències de l'independentisme amb una "tergiversació del llenguatge".