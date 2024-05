Feijóo afirma que han vençut l'independentisme gallec i faran el mateix amb el català

SALOU (TARRAGONA), 5 maig (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest diumenge que han vençut l'independentisme gallec i que faran el mateix amb el català perquè proposa "el mateix declivi" econòmic i social.

"Diuen les mateixes burrades que diuen a Catalunya. El que passa és que allà els hem vençut i aquí els acabarem vencent", ha dit sobre el nacionalisme gallec i català durant un míting a Salou (Tarragona) amb el candidat a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández.

Al seu parer, a Catalunya els independentistes han aconseguit "el mateix declivi econòmic i social que proposen a Galícia".

Ha acusat l'independentisme gallec d'adoctrinar en matèria lingüística i sobre el finançament: "Tenen el mateix missatge cada 500, cada 100 o cada 1.000 quilòmetres: estem mal finançats".

Per això, ha cridat a votar el PP per acabar amb l'independentisme, "que proposa sempre el mateix, aquesta ideologia tancada per sobre dels problemes reals".