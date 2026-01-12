Feijóo afirma que si governa vincularà el finançament autonòmic a l'increment d'habitatges per CCAA i municipis

Kike Rincón - Europa Press
Promet "corregir dràsticament tot el que el Govern ha fet malament" en els últims anys en aquesta matèria
BARCELONA, 12 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dilluns que si lidera el proper govern d'Espanya vincularà el finançament autonòmic a l'increment del nombre d'habitatges per part de comunitats autònomes i ajuntaments.
Ho ha dit en un acte després de reunir el Comitè de direcció del partit a Barcelona, en el qual ha presentat un Pla estratègic d'habitatge davant de l'escassetat, els "alts impostos", la inseguretat jurídica i l'ocupació il·legal, la demanda concentrada en determinades zones i els salaris baixos que no aconsegueixen per als lloguers.
Així, ha assegurat que vincularà "el model de finançament de les comunitats autònomes i les regles de despesa dels excedents dels ajuntaments als quals facin realment més habitatges en la seva comunitat autònoma i als seus ajuntaments".
Feijóo ha presentat la seva proposta per a un finançament vinculat a l'habitatge després de criticar el model pactat entre el president del Govern, Pedro Sánchez, i ERC: "És inacceptable que Pedro Sánchez hagi rehabilitat al senyor Junqueras com el ministre d'Hisenda del Govern d'Espanya".
HABITATGE EN PROPIETAT, "SÍMPTOMA DE PROSPERITAT"
El líder dels populars ha promès abordar l'habitatge com a "desafiament prioritari" en un eventual Executiu liderat per ell, i ha assegurat que es tracta d'un assumpte d'Estat i no d'esquerres o de dretes, textualment.
Ha dit que l'accés a l'habitatge és la porta d'entrada dels joves al seu projecte de vida i que les polítiques d'aquest Govern estan tancant aquest projecte de vida i ha defensat "corregir dràsticament tot el que el Govern ha fet malament en els últims set anys".
Feijóo ha assenyalat que "un habitatge en propietat ha estat sempre un símptoma de prosperitat" i ha lamentat que el percentatge de persones propietàries hagi caigut en totes les franges d'edat per sota dels 65 anys.
MÉS CONSTRUCCIÓ, MENYS BUROCRÀCIA
El pla del PP proposa reduir la burocràcia dels silencis de construcció d'habitatge amb un "silenci positiu", és a dir, que si no reben resposta en tres mesos s'atorgui la llicència automàticament.
També proposa mobilitzar tot el sòl públic disponible per oferir-los en lloguer "un 30% més barat que la mitjana del mercat"; flexibilitzar les operacions de regeneració urbana; reduir de 10 a 4 anys el temps de construcció i fomentar la col·laboració publicoprivada.
Al mateix temps, Feijóo ha defensat aprovar una llei del sòl "que doni seguretat real als plans urbanístics"; impulsar la construcció amb noves tècniques industrials per reduir els temps d'execució, i un pla formatiu i d'ocupació en formació professional.
Finalment, ha posat sobre la taula la baixada de l'IVA i de l'impost de transmissions patrimonials del 10 al 4% per a joves en la compra del primer habitatge, i una llei "per desallotjar als okupes en 48 hores".
Feijóo s'ha compromès a, en un futur govern, iniciar la construcció d'un milió d'habitatges, i ha conclòs: "A mi no em serveix amb canviar al Govern, jo vull canviar Espanya. No estic aquí per recuperar un Govern, estic aquí per recuperar un país".