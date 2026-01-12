Feijóo afirma que si governa vincularà el finançament autonòmic a l'increment d'habitatges

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 12 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dilluns que si lidera el pròxim Govern d'Espanya vincularà el finançament autonòmic a l'increment del nombre d'habitatges a les comunitats autònomes i ajuntaments.
Ho ha dit en un acte després de reunir el Comitè de Direcció del partit a Barcelona, en el qual ha presentat un pla estratègic d'habitatge davant l'escassetat, els "alts impostos", la inseguretat jurídica i l'ocupació il·legal, la demanda concentrada en determinades zones i els salaris baixos que no arriben per als lloguers.
Feijóo ha criticat el model de finançament pactat entre el president del Govern central, Pedro Sánchez, i ERC, i ha assegurat: "És inacceptable que Pedro Sánchez hagi rehabilitat el senyor Junqueras com el ministre d'Hisenda del Govern d'Espanya".