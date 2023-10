Feijóo afirma que Rufián el va felicitar pel seu discurs d'investidura

Veu més coincidència econòmica entre Junts i el PP que entre el PSOE i Sumar

BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat aquest dimecres que el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, el va felicitar pel seu discurs d'investidura, tot i que després ERC no es va voler reunir amb els populars, a diferència de Junts.

"Abans de les eleccions (ERC) deia que tenia interès a parlar amb nosaltres, però després no. I Rufián em va felicitar pel meu discurs d'investidura", felicitació que ha qualificat com un símptoma de normalitat política, ha dit en el Fórum Europa Tribuna Catalunya, i ha confiat que això no molesti ni perjudiqui Rufián.

Feijóo ha afirmat que sí que es va reunir amb Junts perquè el mateix partit va voler parlar amb ell, i ha afegit que entre Junts i el PP hi ha més coincidència en matèria econòmica que la que poden tenir el PSOE i Sumar.