Feijóo afirma que el PP és el partit "més decent" d'Espanya: "El que no estigui d'acord que es vagi o li tirarem"

Tomás Alonso - Europa Press
BURGOS 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que el partit que lidera és, ara com ara, el "més decent" d'Espanya, i qui "no estigui d'acord que es vagi o se li farà fora".
"Hem servit a Espanya i hem comès errors, sens dubte, però hem pagat per ells", ha expressat el líder 'popular' durant la seva intervenció en un acte de partit celebrat al Fórum Evolución de Burgos, on ha assenyalat que en aquesta nova etapa sota el seu lideratge s'ha "fet càrrec" de la responsabilitat que comporta presidir aquest partit.
Feijóo ha contraposat la seva "responsabilitat" a l'existència d'un Govern central "tacat per la corrupció" que es dedica a "robar a la gent". "No estem aquí per prometre miracles, sinó per construir realitats. I és des d'aquí, des d'on podem projectar l'ambició que necessita aquest país", ha analitzat.
Precisament, ha assegurat que amb aquest govern això és "impossible", ja que "no pot ocupar-se dels problemes dels espanyols un Executiu que ja és el principal problema dels ciutadans", de manera que Espanya "necessita un temps nou".
"Enfront de la seva divisió, unitat. Enfront de les seves mentides, veritat. Enfront de la seva corrupció, regeneració. Enfront del seu menyspreu, servei. Enfront de la seva supèrbia, humilitat. Enfront del seu desgovern, propostes. I enfront de la seva decadència, esperança", ha aprofundit el líder 'popular'.
Referent a això, ha posat en valor el projecte que representa el model del PP perquè se centra en la "política de debò, la que està a prop, la que escolta i resol".
Per això, s'ha dirigit als alcaldes que s'han donat cita en aquest acte de partit, als quals ha instat al fet que "allí on el govern no pot ficar la mà, com són els ajuntaments", treballin per donar un servei públic amb "decència" en la gestió dels diners de la gent.
En relació amb aquest punt, Núñez Feijóo ha assegurat que com Espanya "mereix una mica millor", els 'populars' s'han reunit aquest dissabte a Burgos per plantejar les seves propostes, mentre el que fa l'Executiu que lidera el socialista Pedro Sánchez "depassa qualsevol límit polític i moral".
Així mateix, ha assenyalat que el PP "promet la regeneració i el reformisme" a Espanya, un punt en el qual ha fet referència a les tres qüestions que han pactat els alcaldes reunits aquest dissabte en matèria d'impostos, seguretat i habitatge.