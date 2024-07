Feijóo afirma que l'expulsió de parlamentaris del PP de Veneçuela és un indici d'"unes eleccions sense garanties"

MADRID, 27 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que l'expulsió dels parlamentaris del PP que van viatjar a Veneçuela aquest divendres convidats per l'oposició del país com a observadors en les eleccions d'aquest diumenge és un "seriós indici" d'"unes eleccions sense garanties de transparència ni joc net".

"És una bona notícia veure els 10 delegats a Espanya un altre cop", ha escrit Feijóo a la xarxa social X, i ha afegit que "la seva detenció i expulsió evidencien seriosos indicis racionals d'unes eleccions sense garanties de transparència ni joc net".

El líder del PP ha dit que, a més, acredita el "perill real" que viuen els ciutadans demòcrates de Veneçuela.

La reacció del líder de l'oposició se suma a les crítiques de la Plataforma Unitària de Veneçuela (PUD), que també ha advertit de l'expulsió de diversos expresidents llatinoamericans que s'han quedat a terra a Panamà per un "bloqueig de l'espai aeri veneçolà".

A més de la delegació espanyola del PP, tampoc no han pogut entrar al país l'exalcaldessa de Bogotà, Claudia López, la senadora colombiana Angélica Lozano Correa i els senadors xilens Felipe Kast i José Manuel Rojo.

Mentrestant, el ministre d'Exteriors de Veneçuela, Yvan Gil, no s'ha pronunciat sobre aquestes denúncies mentre que sí que ha fet referència a l'arribada d'altres representants internacionals com l'arribada de l'assessor per a Afers Internacionals del Brasil, Celso Amorín, i l'expresident hondureny, Manuel Zelaya.

"En aquest procés es ratificarà un cop més que Veneçuela compta amb un sistema electoral dels més avançats del món", ha comentat Gil.