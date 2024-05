Feijóo afirma que "Illa no pot ser president si el senyor Sánchez no ho autoritza"

Es plantejaria parlar amb Puigdemont però abans "s'ha de reconciliar amb la llei"



BARCELONA, 5 maig (EUROPA PRESS) -

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que el líder del PSC i candidat a la Generalitat, Salvador Illa, "no pot ser president si el senyor Sánchez no ho autoritza", tot i que les enquestes preveuen que guanyi les eleccions.

"Illa és aquí pel que necessiti el president. I això és molt dolent per a Catalunya", ha dit en una entrevista de 'La Vanguardia', recollida aquest diumenge per Europa Press, i ha afegit textualment que aquests comicis seran un comodí perquè Pedro Sánchez continuï presidint el Govern central en minoria.

També ha afirmat literalment que Illa té un bon tarannà però no és de fiar, perquè el PSC té més acords amb l'independentisme a Catalunya que l'independentisme entre si: "Per tant, demana el vot constitucionalista per entregar el poder al separatisme".

SI HAGUÉS DIMITIT

Quant a la continuïtat de Sánchez després dels dies de reflexió, creu que si hagués dimitit "hauria aconseguit un altre impacte, com va fer el primer ministre portuguès, i deixaria una certa aurèola d'una coherència tardana".

En ser preguntat per si admet excessos del PP en les seves crítiques al Govern central, sobretot en incloure a l'entorn personal de Sánchez, ha contestat comparant-se amb ell: "Aquests anys, des del punt de vista de desqualificacions, he actuat jo més com a president i ell més com a cap de l'oposició".

LA SEVA ESPOSA

Sobre si la seva dona mantindria la feina si ell presidís el Govern espanyol, ha respost que sí: "El que sí que dic és que no pot treballar tenint contractes o intervenint o recomanant empreses que resultin adjudicataris públics. Ho diuen les lleis", en al·lusió al conflicte d'interessos previst en la llei d'alts càrrecs i al tràfic d'influències.

"És clar que ha de treballar. El que no pot és interferir en allò públic, en les contractacions ni en empreses que tinguin relació amb el sector públic", ha insistit.

L'ESPOSA DE SÁNCHEZ

En plantejar-se-li que això no està demostrat en el cas de la dona de Sánchez, denunciada per Manos Limpias, ha replicat: "És una informació que vostès publiquen. O és que el que publiquen els seus col·legues és tot tendenciós?".

"Quan apareixen en contractes públics cartes de recomanació signades per la dona del president del Govern central, això no requereix una reflexió?", ha preguntat.

Respecte a si es veuria amb l'expresident i candidat de Junts+, Carles Puigdemont, ha respost que "s'ha de reconciliar amb la llei. I després d'això, tot és possible. Per descomptat, parlar i conversar".