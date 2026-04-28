Feijóo afirma que Espanya pateix una "apagada democràtica"

TARRAGONA, 28 abr. (EUROPA PRESS) -
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que Espanya pateix una "apagada democràtica" similar a l'apagada elèctrica de fa un any.
Ho ha dit en unes declaracions a la premsa a Ascó (Tarragona) després de visitar les centrals nuclears Ascó I i II, on li han preguntat per si creu que hi ha hagut absència de responsabilitats per l'apagada.
Feijóo ha respost que veu "evident" que hi va haver avisos abans de l'apagada i ha assegurat que ningú no va fer res.
"És evident també que la quarta economia de l'euro no es pot fondre i que ningú no assumeixi cap responsabilitat", ha criticat.
Ha assenyalat que "la presidenta de Red Eléctrica, la ministra Teresa Ribera, la ministra actual Sara Aagesen i el president del Govern central són els quatre responsables polítics de l'apagada".
RECLAMACIONS MULTIMILIONÀRIES
Ha assegurat que els consumidors han pagat en els últims 12 mesos "1.000 milions més per la factura energètica" i que l'Estat s'enfronta a reclamacions multimilionàries espanyoles i portugueses en danys per l'apagada, i ha insistit a demanar responsabilitats polítiques.
"Malauradament la democràcia al nostre país, amb el Partit Socialista, és una democràcia que està en apagada i és que pot passar qualsevol cosa: ens podem quedar sense llum, es pot morir la gent, les llars no funcionen, les indústries s'apaguen, els hospitals necessiten els sistemes de regeneració i aquí ningú no assumeix cap responsabilitat", ha dit.
Ha conclòs: "L'apagada democràtica que patim a Espanya és similar a l'apagada elèctrica".