Feijóo afirma que "els independentistes van de cara i el PSC amb una careta"

BARCELONA, 14 abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP i cap de l'oposició, Albert Núñez Feijóo, ha afirmat que "els independentistes van de cara i el PSC amb una careta".

"Illa va prometre canviar la música a Catalunya i el que ha posat és la mateixa música dels independentistes, però a màxim volum", ha criticat en una entrevista d''El Periódico de Catalunya' aquest diumenge, recollida per Europa Press.

Feijóo ha afegit que el PSC és el partit que té més acords amb els independentistes, "més que Junts i Esquerra".

No obstant això, creu que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, "tindrà moltes dificultats per continuar sent president" si el candidat de Junts a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, no presideix la Generalitat.

"Tinc les meves sospites que, si cal sacrificar el PSC, ho farà", ha afegit sobre el líder del PSOE.

El dirigent popular creu que "la continuïtat de la presidència de Sánchez depèn de les eleccions a Catalunya" i que el model de Sánchez és un tripartit amb Junts i ERC.

ILLA I COLLBONI

Sobre si el PP pot facilitar la Presidència al candidat Salvador Illa (PSC) com va fer a l'Ajuntament de Barcelona, Feijóo ha respost que no creu que passi però que, si passa, preguntarien al PSC el seu objectiu: "Si pretén governar la Generalitat amb nosaltres, i els ajuntaments i les diputacions amb els independentistes".

Sobre el suport decisiu del PP a l'alcalde Jaume Collboni, ho ha defensat com una aposta pel constitucionalisme, però està decebut: "Ens han enganyat. Ni ens ho han agraït, no tinc ni una sola trucada del Partit Socialista".