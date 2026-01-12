Feijóo adverteix els catalans que Sánchez els està "prenent el pèl" amb el finançament

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 12 gen. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertit els catalans que el president del Govern central, Pedro Sánchez, els està "prenent el pèl" amb el nou model de finançament, ja que considera que els està oferint una cosa que no pot finançar, textualment.
Així s'ha pronunciat aquest dilluns a Barcelona en un acte del partit al costa del líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, després de la celebració d'un Comitè de Direcció del partit.
Ha sostingut que el nou model és una manca de respecte als catalans, i ha afegit que el que busca el Govern central amb la nova proposta de finançament és "que Sánchez es quedi un temps més a La Moncloa i que els separatistes financin el seu pla d'independència".