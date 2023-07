Feijóo admet que no ha assolit les "expectatives" i obre contactes amb el PNB, UPN, Vox i CC: "No renunciaré"

MADRID, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP i candidat a la presidència, Alberto Núñez Feijóo, ha admès aquest dilluns que el PP no ha assolit les seves "expectatives" en les generals, però ha subratllat que és el partit guanyador i, per tant, la seva "responsabilitat" és liderar les converses per formar govern. Per això, ha informat a la plana major de la formació que ha obert contactes amb el PNB, UPN, Vox i Coalició Canària.

"No renunciaré a provar-ho", ha declarat Feijóo en una intervenció davant la Junta Directiva Nacional del PP, poques hores després de la victòria amarga del partit, que ha guanyat les eleccions amb 136 escons i el 33,05% dels vots però el socialista Pedro Sánchez té més opcions de tirar endavant la investidura si aconsegueix l'abstenció de Junts.

Feijóo, que ha collit una perllongada ovació de la plana major del PP abans de començar el discurs, ha assegurat que des d'aquest matí ha mantingut contactes "amb diferents forces polítiques a fi d'aconseguir un govern estable a Espanya en les pròximes setmanes".

En concret, després del contacte diumenge amb el PSOE "a petició del seu candidat", ha informat que tots dos han "quedat per parlar" un cop sabut l'escrutini final i ha afegit que el líder d'UPN, Javier Esparza, ja li ha "confirmat el suport en una hipotètica investidura".

CONTACTE AMB ORTUZAR, QUE ESPERA "AMPLIAR"

A més a més, ha assenyalat que amb el president de Coalició Canària, Fernando Clavijo, "s'ha obert el mateix camí". Així mateix, ha informat que "ja hi hagut un contacte amb el president del PNB", Andoni Ortuzar, que espera "ampliar" en els pròxims dies.

"També he parlat amb el president de Vox i de la mateixa manera hem quedat de mantenir les converses al llarg de la setmana també amb el plantejament de si està disposat o no donar suport a un canvi del govern sanchista", ha manifestat.

Feijóo ha recalcat que si Pedro Sánchez no accepta el diàleg amb el PP, la seva formació explorarà totes les vies per evitar el bloqueig, que és un escenari "indesitjable". Així, ha indicat que no poden permetre que el país es "balcanitzi".