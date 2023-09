Feijóo admet els contactes del PP amb Junts abans de saber les "indignes" condicions de Puigdemont

MADRID, 12 set. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha admès aquest dimarts que hi va haver contactes amb Junts de cara a la seva investidura, que es votarà d'aquí a dues setmanes al Congrés, però que ha recalcat que el PP va rebutjar asseure's a dialogar amb la formació independentista quan va saber "en directe" les "indignes" condicions que planteja l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

"Hem dit que Junts ha volgut parlar amb nosaltres i que nosaltres hem escoltat alguns dels seus plantejaments", ha declarat Feijóo en una entrevista a Telecinco, recollida Europa Press, preguntat sobre si el PP ha mantingut contactes per asseure's amb la formació independentista.

Això sí, ha indicat que, un cop van saber "de manera explícita" quins són els "requisits" que plantegen per a la investidura a través d'una roda de premsa "solemne" de Puigdemont --una llei d'amnistia, una declaració d'independència i una relació unilateral--, el PP va contestar "automàticament en directe que així no".

"Nosaltres no ho acceptem això. Preferim anar a l'oposició que acceptar unes condicions que són inassumibles per a l'estat de dret espanyol, per a la democràcia espanyola, per a la independència judicial del Suprem i, en definitiva, per a la dignitat d'Espanya", ha emfatitzat.