Feijóo admet que estudia pactar Vox al Senat i evitar el control del "sanchisme"

MADRID 20 oct. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP i candidat a la presidència del Govern central, Alberto Núñez Feijóo, ha admès aquest dimarts que busca una "fórmula" amb Vox al Senat perquè, segons ha dit, seria "un error facilitar al sanchisme" el control d'aquesta cambra de manera directa o indirecta. Segons ha afegit, ja hi ha una fórmula en aquest moment després dels pactes de totes dues formacions a diverses autonomies i que han permès els de Santiago Abascal obtenir cinc escons a la cambra alta.
"Ells saben fins on podem arribar. Ells saben que tenim sentit d'estat. Per tant, si és recíproc, si un mateix sap fins on pot arribar en funció del que té i es manté el sentit d'estat, és evident que caldrà buscar alguna fórmula" ha dit.
Feijóo ha assenyalat que Vox té "cinc senadors" en aquest moment que "són fruit dels acords als parlaments autonòmics". "Són senadors autonòmics designats a les comunitats on governa el PP per haver arribat a un acord amb Vox", ha declarat.
DEMANA "RESPECTE I DISCRECIÓ"
En aquest context, ha dit que ell entén que "hi ha possibilitats d'arribar a punts de trobada" però ha apel·lat a la "discreció". "Respecte i discreció, però no li amagaré que seria un error facilitar-ne al sanchisme el control de manera directa o indirecta", ha manifestat.
Feijóo ha recalcat que han d'evitar entregar el Senat "al sanchisme". "Tenim el compromís d'optar, no només a la majoria absoluta que ja té el PP en solitari, sinó de poder arribar a les tres cinquenes. Treballaré per fer-ho", ha manifestat.