Feijóo acusa a Sánchez ser el que "més ha atacat" la Constitució i promet una etapa "reconstituent"

El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. - Gabriel Luengas - Europa Press
Denuncia els atacs del Govern a la separació de poders, a la igualtat dels ciutadans i a la neutralitat dels poders públics
MADRID, 6 des. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, de presidir el Govern d'Espanya que "més ha atacat" la Constitució i s'ha compromès a oferir una etapa "reconstituent" si el seu partit arriba al Palau de la Moncloa.
"El compromís de deixar una època decadent de la política espanyola, una dècada dissolvent de la política espanyola per oferir una època restituyente del text constitucional i de la política constitucional", ha ressaltat Feijóo, abans d'assistir a l'homenatge pel 47 aniversari de la Carta Magna que se celebra al Congrés, al que ha acudit acompanyat de diversos presidents autonòmics.
En aquest punt, Feijóo ha verbalitzat el seu compromís de "preparar la celebració del 50 aniversari" de la Carta Magna i ha dit que treballarà perquè en aquesta efemèride "hi hagi un govern constitucionalista" i que "se senti orgullós de la Constitució".
Així, el president del PP s'ha mostrat convençut que en el futur 50 aniversari de la Constitució, el nou Govern tornarà una altra vegada a enviar un missatge de "diàleg i tolerància" a tota la societat espanyola.
"ASSENYALAR" ALS QUI "ATAQUEN" LA CONSTITUCIÓ
El cap de l'oposició ha assegurat que el PP no podria agrair al Govern d'Espanya la defensa de la Constitució perquè no ho està fent, atès que, segons ha subratllat, és el que "que més ha atacat" la llei fonamental.
En aquest sentit, ha subratllat que Espanya "mai" ha tingut un Govern que "degradés" tant les institucions en els 47 anys de vida de la Carta Magna pel seu atac a la separació de poders, a la igualtat dels ciutadans davant de la llei i a la neutralitat dels poders públics.
"Defensar a la Constitució també és assenyalar a els qui l'ataquen", ha manifestat, per comprometre's a lluitar per acabar amb aquesta època "decadent de la política espanyola" i oferir un nou temps "reconstituent" del text i de la política constitucional.
"ENS ÉS IGUAL QUI VENJA I QUI FALTI"
Feijóo ha recalcat que ha acudit acompanyat de presidents del PP i càrrecs del partit a aquesta celebració per "dir sí" a la Carta Magna. "Ens és igual qui vingui o qui falti. Nosaltres estarem sempre amb la Constitució. Som un partit que va néixer després de la Constitució per defensar-la, per complir i fer-la complir", ha emfatitzat, en una crítica vetllada a Vox i als socis de Sánchez que s'han absentat d'aquest homenatge.
El president del PP ha agraït a totes les persones que van fer possible la Constitució per "el seu esperit de concòrdia, la seva altura de mires i la seva exemplaritat política", i ha estès l'agraïment als servidors de l'Estat, als jutges i magistrats, als Cossos de Seguretat de l'Estat, a l'Exèrcit i a totes les persones que presten els serveis públics
"Vull agrair, per descomptat, al primer servidor d'Espanya, al rei Felip VI, que ha estat un exemple i segueix sent un exemple. Igual que a la Monarquia constitucional quan va defensar la Constitució aquell 23 de febrer del 1981 aquí mateix al Congrés dels Diputats", ha manifestat.