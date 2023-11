Feijóo acusa Sánchez de portar Espanya al "precipici constitucional": converteix el TS en repressor

MADRID, 2 nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat aquest dijous el president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, d'haver portat Espanya al "caire del precipici constitucional", ja que convertirà en "repressor" el Tribunal Suprem" i "legitimarà" el discurs de l'independentisme, que "en sortirà reforçat per tornar a fer un torcebraç a l'Estat". A parer seu, no és "digne" d'exercir el poder perquè accepta el "xantatge" dels independentistes.

En un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press per presentar la conferència de la presidenta d'Extremadura, María Guardiola, Feijóo ha assegurat que Sánchez "ho dona tot" als independentistes "sense demanar cap altra cosa que el deixin continuar en el poder".

Dit això, ha diferenciat entre estar i exercir el poder. "Estar en el poder no és el mateix que exercir-lo i molt menys estar en el poder no té res a veure amb ser-ne digne i, a parer meu, Sánchez no n'és", ha afirmat.

Feijóo ha destacat que ell va rebutjar el "xantatge" dels independentistes i ell "l'accepta encantat" i està disposat a qualsevol cosa per continuar a La Moncloa. De fet, ha dit que si hagués acceptat aquestes exigències "no podria aguantar la mirada" dels espanyols.

"Sabem que en les pròximes hores, minuts o ara mateix serà capaç de superar-se amb una indignitat més gran. Després de portar el Govern d'Espanya al caire del precipici constitucional, Sánchez ha decidit fer un pas endavant", ha proclamat, per afegir que l'acord de Sánchez amb els independentistes no existiria si no fos per "necessitat" i un "exclusiu interès particular".

L'INDEPENDENTISME "EN SORTIRÀ REFORÇAT"

Feijóo ha afirmat que aquesta llei d'amnistia, que ha "ocultat" al conjunt d'espanyols, fins i tot als seus votants, convertirà en "repressor" el Tribunal Suprem i serà "un cop als fonaments de la independència del poder judicial". És més, ha dit que "afeblirà" l'estat de les autonomies "incrementant els privilegis d'una minoria política i suprimint la igualtat dels espanyols que consagra la Constitució".

El líder del PP ha assenyalat a més que aquest pas "legitimarà el discurs de l'independentisme, que en sortirà reforçat per tornar a fer un torcebraç a l'Estat". "Sánchez els ho dona tot sense demanar cap altra cosa que els deixin continuar en el poder", ha emfatitzat.