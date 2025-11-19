Feijóo acusa Sánchez de portar la "claveguera de Ferraz" a La Moncloa i el president l'ataca amb Mazón i cas Almeria

MADRID 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Pedro Sánchez de portar la "claveguera de Ferraz" a La Moncloa i ha afirmat que la moció de censura que va promoure el 2018 "no va ser contra la corrupció" sinó "per a la corrupció de la seva colla".
En la rèplica, el president del Govern central ha assegurat que no pot donar "classes d'exemplaritat" quan "ha estat un any aplaudint" Carlos Mazón i l'ha atacat amb el cas Almeria després de la detenció del president de la diputació per presumptes contractes irregulars.
En la sessió de control al Govern central del Congrés, Feijóo ha parlat de l'últim informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil sobre Santos Cerdán, el seu exnúmero tres, que recull presumptes suborns a canvi de comissions. "Vostè s'ha declarat insubmís cap a les Corts Generals. Li pregunto: per tirar alguna cosa endavant cal reservar un suborn del 2% al PSOE?", l'ha interpel·lat.
Així, ha al·ludit a algunes revelacions d'aquest informe, com que Santos Cerdán "es va colar en el viatge de l'executiu al Marroc per aconseguir l'obra en un port" o que l'empresa de Koldo García "va endollar la dona de Cerdán i li va pagar 9.500 euros sense anar a treballar". "Guaita, com el seu germà", ha dit al president.
A més, ha destacat que Cerdán "utilitzava Ferraz per reunir-se amb el seu soci", Antxon Alonso, i que l'excap de gabinet de Sánchez i "avui ministre", en al·lusió a Óscar López, "s'interessava per les saunes del seu sogre quan era una mica menys sanchista". També ha indicat que Antonio Hernando, exnúmero dos del president, "també es reuneixi amb les clavegueres que extorsionaven", en referència a la trobada amb Leire Díez i Cerdán.
"En definitiva, la claveguera és Ferraz i vostè l'ha portat a La Moncloa", li ha etzibat, per subratllar que Cerdán, que va ser "company de cotxe" amb Sánchez en les primàries del PSOE, "va començar a robar a Navarra i va continuar a Espanya" quan van arribar a La Moncloa.
Per això, Feijóo ha sentenciat que la moció de censura que Sánchez va promoure el 2018 per fer fora Mariano Rajoy "no va ser contra la corrupció" sinó "per a la corrupció de la seva colla". "Faci el que vulgui amb el seu partit, senyor Sánchez, però no convertirà Espanya en una claveguera", ha proclamat.
SÁNCHEZ PRESUMEIX DE "TOLERÀNCIA ZERO CONTRA LA CORRUPCIÓ"
En el seu torn, el president espanyol ha presumit de l'"estabilitat" del seu govern, i també de la seva "capacitat de diàleg" amb els grups" i d'aconseguir "resultats". Dit això, ha afirmat que en el seu executiu hi ha "tolerància zero contra la corrupció" i "no zero respostes contra la corrupció" com, a parer seu, fa el PP.
A continuació, ha criticat que Feijóo, després d'estar "un any aplaudint Mazón", vingui a donar "classes d'exemplaritat" al Congrés. "Miri's al mirall abans de donar lliçons d'exemplaritat, senyoria", li ha etzibat, després de recordar-li el que ha passat a la diputació d'Almeria amb la detenció de Javier Aureliano García. "Miri Almeria, miri Almeria", ha emfatitzat.
Així mateix, i com va fer fa una setmana al Congrés, el president espanyol ha advertit el grup parlamentari del PP que "hi ha un altre tipus de corrupció" que consisteix a "privatitzar serveis públics a costa de la classe mitjana treballadora d'aquest país".