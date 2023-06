Feijóo acusa Sánchez de "podemitzar-se" i que el seu discurs és "incompatible amb ser primer ministre de la UE"

Assegura que aquesta formació necessita un "nou lideratge" i retreu al PSOE de Sánchez que "torni als temps del dòberman"

MADRID, 1 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat aquest dijous el cap de l'executiu espanyol d'haver-se "podemitzat" i de "mutar" el PSOE, que "necessita un nou lideratge" perquè en aquest moment Pedro Sánchez "es representa a si mateix". Després d'assegurar que és "l'únic que està als extrems" i que ha tornat "als temps del dòberman" ha recalcat que el seu discurs és "incompatible amb ser primer ministre de la UE".

Així s'ha pronunciat després que Sánchez va denunciar dimecres davant els seus parlamentaris el domini de la dreta en els mitjans de comunicació i va augurar una "tupinada", tal com va passar als EUA quan Donald Trump va perdre les eleccions: "No és nou, els seus mestres nord-americans van llançar una turba embogida contra el Capitoli per denunciar una falsa tupinada", va afegir.

En una entrevista a Telecinco, que ha recollit Europa Press, Feijóo ha assenyalat que "l'únic que està als extrems" és Pedro Sánchez, que ha arribat a acords amb "tot l'extremisme" que hi ha a Espanya. "Hi ha més extremisme en la política espanyola?", s'ha preguntat.

DIU QUE SÁNCHEZ NO LI HA TRUCAT DESPRÉS DEL 28M

En aquest sentit, ha indicat que "als extrems hi ha el senyor Sánchez", qui "va mutar el PSOE en el partit sanchista" i ara "ha tornat a mutar en un partit podemitzat". "Ja no sabem ben bé on és aquell PSOE", ha emfatitzat.

Després de queixar-se que el cap de l'executiu ni tan sols li ha trucat després de la victòria del PP en les municipals i autonòmiques, ha criticat que no hagi reconegut que el PSOE ha perdut els comicis i que, per contra, ha decidit tornar "als temps del dòberman".

Feijóo ha assenyalat que "un primer ministre europeu no pot tenir un missatge com el de Sánchez" dimecres perquè, a parer seu, aquest discurs és "incompatible amb ser primer ministre de la UE" després d'haver estat "assenyalant de manera contínua "jutges, periodistes, supermercats i el cap de l'oposició".