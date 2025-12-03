Feijóo acusa Sánchez de "perdre la dignitat" amb Junts i exigeix convocar eleccions

TOLEDO 3 des. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat aquest dimecres el president espanyol, Pedro Sánchez, de "perdre la dignitat" després d'"implorar" a Junts traslladant-li que "es portarà bé" i que "complirà" el que ha promès i, després d'assegurar que aquestes "comèdies sanchistes no mereixen ni tan sols un comentari", ha exigit novament la convocatòria d'eleccions generals.
"El senyor Sánchez ha perdut el control de la política espanyola, ha perdut la credibilitat del conjunt dels ciutadans del nostre país i ara està perdent la dignitat com a president del Govern central", ha declarat Feijóo als periodistes després de participar en el XIII Congreso Nacional del Sindicato Unificado de Policía que se celebra a Toledo.
Preguntat per les declaracions de la portaveu parlamentària de Junts, Miriam Nogueras, en les quals assegura que continua la ruptura amb Sánchez fins que no compleixi el que ha promès, Feijóo ha assenyalat que el que passa és una "comèdia" en la qual el PP no participarà.
Així, ha criticat que Sánchez ara "implori" al partit de Carles Puigdemont traslladant-li que "es portarà bé i que complirà el que diu que no ha complert" quan, segons ha subratllat, fa setmanes "deia que havia complert tots els requisits de Junts".
"A SÁNCHEZ JA NO EL CREU NINGÚ"
Feijóo ha ressaltat que a Sánchez "ja no el creu ningú", "està envoltat per una agenda judicial insuportable" i "ja no té majoria parlamentària". Per això, ha subratllat que "el que ha de fer és convocar eleccions" i que la gent pugui "decidir què vol en el futur".
"El president del Govern central ha de ser una persona digna. I després de les declaracions d'ahir del senyor Sánchez és evident que ha perdut la dignitat. No pot dir una cosa i el contrari, no pot dir que ha complert els acords amb Junts i ahir dir que no els ha complert", ha emfatitzat, per insistir que a ell "aquestes comèdies sanchistes" no li "mereixen ni tan sols un comentari".
El cap de l'oposició ha assenyalat que no sap "què farà Junts". "Aquesta és una decisió de Junts. Jo no soc un tertulià sobre les declaracions de Junts", ha postil·lat, per afegir que el PP el que demana "exclusivament" és que els ciutadans puguin votar a Espanya.