Feijóo acusa Sánchez de no ser un "president lliure": "Si el Marroc canta, vostè se'n va"

Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 9 set. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat aquest dimecres que el president espanyol, Pedro Sánchez, no és un "president lliure" sinó que la seva llibertat està "condicionada al fet que moltes persones continuïn callant sobre el que saben".
"Si el Marroc canta, vostè se'n va", ha etzibat Feijóo a Sánchez en la primera sessió de control al Govern central en el ple del Congrés, en què ha tornat a responsabilitzar el Marroc de l'entrada massiva de migrants a Ceuta dels dies 30 i 31 de juliol.
Així, Feijóo ha assegurat que Sánchez és un president que "no val per protegir la quarta economia de l'euro d'una agressió consentida o impulsada pel Marroc". "Ha desprotegit el seu país i el seu país li ho farà pagar", l'ha avisat.
A més a més, l'ha instat a explicar què faria si es tornés a repetir una entrada massiva de migrants irregulars com la de finals de juliol. "Si demà tornessin a entrar 80.000 persones a Ceuta, vostè què faria?", ha interpel·lat a Sánchez tot i que no ha tingut resposta.
El cap de l'oposició ha subratllat que Sánchez "no és un president lliure" sinó que "la seva llibertat està condicionada al fet que moltes persones continuïn callant". A parer seu, el problema és que "el seu futur polític i processal depèn del silenci de masses persones".
"Si la gerent canta, vostè se'n va; si Ábalos canta, vostè se'n va; si Zapatero canta, vostè se'n va; si Julio Martínez, o Gertrudis, o la directora de la Guàrdia Civil canten, vostè se'n va", ha etzibat a Sánchez.