Feijóo acusa Sánchez de "mentir" per dir que portaria a Puigdemont quan el que va prometre és "indultar-lo"

CASTELLDEFELS, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat aquest dijous al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, de "mentir" per prometre als ciutadans que portaria a Espanya a l'expresident català Carles Puigdemont quan, segons ha recalcat, el que va prometre és "indultar-lo". Al seu entendre, "torna una altra vegada la mentida sanchista als carrers de Catalunya i d'Espanya".

"No és de rebut que ens menteixin tant", ha proclamat, després que Puigdemont hagi explicat que membres del PSOE el van visitar abans, durant i després dels indults als condemnats per l'1-O i li van plantejar "solucions felices" a la seva pròpia situació que ell va rebutjar i seguiria rebutjant avui.

En un acte a Castelldefels (Barcelona) amb el qual el PP arrenca la campanya electoral per a les generals del 23 de juliol --davant uns mil assistents, segons fonts del partit--, Feijóo ha destacat el fet que ara Puigdemont els "descobreixi que el que li va prometre" Sánchez és "indultar-ho". "Entre jutjar-lo i indultar-lo torna una altra vegada la mentida sanchista als carrers de Catalunya i als carrers d'Espanya. No és de rebut que ens menteixin tant", ha proclamat.

Feijóo ha lamentat que en "els últims anys sigui molt més creïble", si volen assabentar-se "realment de les intencions de Sánchez", "escoltar a Otegi o escoltar a Puigdemont". "Però la veritat és que almenys ells no ens menteixen. Ells ens diuen el que va a passar", ha assegurat.

"SER PRESIDENT DE TOTS ELS CATALANS"

Feijóo ha recalcat que "cap de les decisions de Sánchez amb l'independentisme han estat per beneficiar a Catalunya" sinó "per beneficiar-se ell" i "per quedar-se ell en el poder". "Catalunya és un instrument i els independentistes d'ERC són un instrument del poder del senyor Sánchez", ha manifestat, per afegir que, al seu torn, els independentistes "utilitzen al PSC per governar als ajuntaments i a les diputacions".

El cap de l'oposició ha assegurat que està a Catalunya arrencant la campanya perquè vol ser el president de tots els espanyols i el president també "de tots els catalans". Segons ha afegit, treballarà per "aconseguir-ho".