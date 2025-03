Feijóo acusa Sánchez de fer servir Telefónica per "extorsionar" mitjans i el president l'ataca per "tapar" Mazón

El líder del PP critica que no contesti si estava "al cas" de la reunió del ministre López a París

MADRID, 19 març (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat aquest dimecres el president espanyol, Pedro Sánchez, de "fer servir" Telefónica per "extorsionar els mitjans de comunicació", després de la reunió que al febrer va mantenir a París el ministre per a la Transformació Digital i Funció Pública, Óscar López, amb el president de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, que té participació a Prisa. En el seu torn, el president ha obviat aquest assumpte i l'ha atacat amb la gestió del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, després de la dana.

"Vostè senyor Feijóo pretén tapar un error cometent-ne un de més greu. Vostè eludeix la destitució del senyor Mazón abraçant la ultradreta", ha etzibat el cap de l'executiu a Feijóo en la sessió de control al Govern central del Congrés, l'endemà passat de l'acord pressupostari entre el PP i Vox a la Comunitat Valenciana.

És més, Sánchez ha assegurat que Feijóo va arribar a la presidència del PP "per tapar la corrupció" de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i "pretén mantenir-s'hi tapant la negligència del senyor Mazón". "Lamentable", ha afirmat.

FEIJÓO: "MÉS DEDICAT A LA GUERRA DE PRISA QUE A LA D'UCRAÏNA"

Feijóo ha arrencat la intervenció assegurant que un diari francès va informar aquest cap de setmana que el ministre López i el president de Telefónica es van reunir a París "amb una empresa per influir al seu favor en l'accionariat d'un grup de comunicació espanyol", en al·lusió a Prisa. "N'estava vostè al cas?", l'ha interpel·lat.

Com que no ha obtingut resposta sobre aquesta qüestió del president --que s'ha centrat en la despesa de defensa--, Feijóo ha qualificat de "sorprenent" la contestació de Sánchez i li ha retret que no aclareixi davant el ple si "estava al cas d'aquest abús".

"Amb el que li agrada a vostè controlar-ho tot, ja és mala sort que no s'assabenti de res del que passa al seu voltant. Tampoc no estava al cas del que fa Ábalos ni del que fa el seu germà? Tampoc no està al cas del que fa el fiscal general ni del que passa a casa seva?", ha emfatitzat el president popular.

Feijóo ha afirmat que el president d''El País', Joseph Oughourlian, va recordar a Sánchez fa uns dies que "no es pot comportar com un dictador". "Per descomptat no es pot dir que aquest diari no el conegui bé. I el diari britànic 'The Times' ahir recollia la comparació de vostè amb el dictador Franco", ha manifestat.

A continuació, el líder del PP ha acusat el Govern central de gastar "2.000 milions d'euros dels impostos de tots els espanyols per controlar Telefónica". "I sembla que la fa servir per extorsionar els mitjans de comunicació. Ara, amb el context internacional més complicat de les darreres dècades, fa setmanes que està dedicant més temps a la guerra de Prisa que a la guerra d'Ucraïna", ha afirmat.

Dit això, el líder del PP ha sol·licitat a Sánchez que "no faci també un dany irreparable a la companyia Telefónica". "No jugui amb una empresa cotitzada. No jugui amb una empresa estratègica. No jugui amb una multinacional espanyola. No jugui amb un milió d'accionistes i amb més de 100.000 llocs de feina", ha reclamat.

Segons Feijóo, el president del Govern central té "por de la veritat" i "de la llibertat" i per això "vol controlar la informació pública". El Grup Popular ja ha sol·licitat la compareixença al Congrés del ministre López i del president de Telefónica per informar d'aquesta reunió amb el CEO de Vivendi el passat mes de febrer a París.