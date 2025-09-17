Feijóo acusa Sánchez de fer servir Gaza per "tapar vergonyes": "Pactaria amb Netanyahu per continuar en el poder"

Sánchez demana al PP que "escolti" la comissió de l'ONU i presumeix d'estabilitat
MADRID, 17 set. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat durament aquest dimecres contra el president espanyol, Pedro Sánchez, per fer servir Gaza com a "cortina de fum" per "tapar les seves vergonyes" i li ha demanat que s'estalviï les "lliçons d'humanitat" perquè, a parer seu, fins i tot pactaria amb el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, "per continuar en el poder". No obstant això, el president del Govern central ha sol·licitat al PP que "escolti" la comissió independent nomenada per l'ONU que assenyala que s'està cometent "un genocidi".
Aquesta nova picabaralla entre Feijóo i Sánchez en la sessió de control del ple del Congrés es produeix en plena escalada de tensió amb Israel en l'última setmana arran dels aldarulls durant la Vuelta després de les protestes propalestines de diumenge i la decisió de RTVE de no anar a Eurovisió si hi participa Israel.
De fet, arran d'aquesta decisió de l'ens públic, el president del PP ha preguntat a Sánchez si també "retirarà els equips espanyols de l'Euroliga de bàsquet" o si "retirarà la selecció espanyola del Mundial".
Feijóo ha afirmat que el president només vol "tapar les seves vergonyes" pels casos de corrupció que l'envolten en destacar que dimarts el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) li va donar "60 dies" "per investigar el seu conflicte d'interessos" en el rescat d'Air Europa per "475 milions d'euros" i en què la seva dona "tenia interessos econòmics". "Ja té una nova cortina de fum?", l'ha interpel·lat.
El president del PP ha assegurat que "la massacre de civils s'ha d'aturar a Gaza" i ha subratllat que "els civils palestins no són terroristes". "Qui està bombardant Gaza és el Govern d'Israel, no el poble d'Israel, el qual vostè ha condemnat", ha dit a Sánchez.
A més a més, ha recalcat que Hamas és "una organització terrorista que no pot formar part del futur de Palestina" i ha destacat que aquest grup ha "felicitat dues vegades" el president del Govern central, "una vergonya" de la qual, a parer seu, "no es podrà apartar mai".
Per tot això, Feijóo ha demanat a Sánchez que s'estalviï les "lliçons d'humanitat". "També patia molt pel poble saharaui i va canviar d'opinió en una tarda. Ja el coneixem massa. Per continuar en el poder, tothom sap que vostè fins i tot pactaria amb el senyor Netanyahu. Respecti la llei, respecti la gent i no li consentiré que faci servir les morts a Gaza contra els espanyols que no el voten", li ha etzibat.
SÁNCHEZ DEMANA AL PP NO "INSULTAR"
En el seu torn, el cap de l'executiu espanyol ha recalcat al PP que a Gaza s'està cometent un genocidi i ha recomanat a l'oposició "escoltar el grup de treball de les Nacions Unides" o veure l'enquesta del Reial Institut Elcano que assenyala que "el 82% dels espanyols, i per tant també votants del PP", consideren que "s'està cometent un genocidi.
"Deixin d'insultar, argumentin senyories, perquè ni els insults resolen les llistes d'espera de la sanitat pública dels seus governs, ni els insults resolen els problemes que tenen els joves a l'hora d'accedir a un habitatge. Vostès han decidit insultar i no argumentar, ja s'ho faran", ha avisat Sánchez als populars.
Dit això, el cap de l'executiu espanyol ha presumit del creixement de l'economia espanyola i d'estabilitat en subratllar que presideix "el tercer govern més longeu de la Unió Europea" i que "l'estabilitat no la dona una majoria absoluta".
Sánchez ha indicat que el seu govern "garanteix l'estabilitat" perquè "governa per a la majoria". "L'estabilitat que ens interessa és la dels sous, la dels treballadors, la dels funcionaris, la de la prima de risc. Aquesta és la que ens preocupa i ocupa", ha indicat.