Feijóo acusa Sánchez d'imitar els tirans: "Com estan les coses per inventar indults preventius a la seva família"

OVIEDO 12 gen. (EUROPA PRESS) -

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat aquest diumenge al president del Govern central, Pedro Sánchez, de no només no combatre la tirania sinó d'imitar-la. "Com estan les coses a La Moncloa perquè hagin conclòs que el millor era aprovar per llei indults preventius per a les causes obertes contra el Govern central, contra el partit i contra els familiars del president", ha subratllat.

Durant la seva intervenció a la clausura de la cimera del PP celebrada aquest cap de setmana a Astúries, Feijóo ha aprofitat per aprofundir en les crítiques del PP a la reforma plantejada per l'executiu sobre l'acusació popular.

"La idea d'impedir que la justícia investigui els familiars del president només va poder venir en alguna de les maletes veneçolanes que van arribar a Madrid. No és raonable, és un disbarat, és una gravetat, és un punt i a part en la nostra història democràtica. Això no és l'estat de dret, és el contrari", ha asseverat.

El líder del PP ha indicat que "ens tenien acostumats a aquests indults després de sentències fermes", però ha ressaltat que "ara inventen indults preventius perquè la família del president no pugui ser jutjada al nostre país".

"Però quina mena d'impunitat tenen uns ciutadans davant d'uns altres? Com és possible que un ciutadà tingui dret que ningú el jutgi, que ningú pugui investigar el que fa, que ningú el pugui sentenciar?", s'ha preguntat.

TEBIESA AMB MADURO

Per al líder de l'oposició, "es prolongui el que es prolongui, aquest govern ja és passat". "Tan passat que no només cal veure la seva principal iniciativa per a aquest any 2025: tornar 50 anys enrere i fer l'oposició a un mort. Que, dic jo, si li volen fer l'oposició a la dictadura, que li plantin cara a Maduro que encara continua viu i bellugant-se; que li plantin cara al dictador que continua viu i bellugant-se!", ha assenyalat.

Feijóo ha criticat "la tebiesa" de l'executiu de Pedro Sánchez amb Nicolás Maduro. "Si vol passar a la història com l'últim puntal europeu de Maduro, allà ell. Nosaltres sempre amb la llibertat i sempre amb la democràcia. En qualsevol lloc, en qualsevol tessitura, i costi el que costi", ha afegit.

Així, ha assegurat que si el PP estigués al Govern central "hauria reconegut Edmundo González com a president electe" i haurien viatjat "per tot Europa buscant suports". "No s'aturaria fins que Maduro assumís la legitimitat del resultat de les urnes", sosté, per recriminar que "l'Espanya de Sánchez ha estat un fre, no un motor contra la tirania". "És més, no només no la combat, sinó que fins i tot la imita", ha resolt.

Feijóo defensa al PP com a "alternativa" que "combatrà qualsevol fallida de l'estat de dret". "Ens tindrà davant defensant la democràcia i la igualtat del país", adverteix, rebutjant que Espanya porti "massa temps infectada d'una política tòxica".

En aquest sentit, culpa el govern de Pedro Sánchez de la situació perquè "només li importa tenir poder, a qualsevol preu". "Aquest govern mereix la millor de les oposicions, i la seguirà tenint sense quarter i sense descans. Però els espanyols també necessiten la millor alternativa, i també l'hi hem de donar en tots els àmbits que calgui", ha dit.