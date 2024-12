Feijóo acusa Sánchez de "deteriorar" la independència judicial i obrir la "desconstrucció" constitucional

Diu que el líder del PSOE aguanta a La Moncloa "per estar" i sostingut "per un grapat de vots" de socis contraris a la Carta Magna

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat aquest divendres el president del Govern central, Pedro Sánchez, de "deteriorar" la independència judicial i obrir un procés de "desconstrucció" constitucional, cosa que ha atribuït al fet que els seus socis "estan en contra" de la Carta Magna i sense ells no podria haver arribat a La Moncloa.

"Està disposat, doncs, per un grapat de vots al Congrés dels Diputats a inculcar el virus de la destrucció constitucional i a inculcar una cosa fonamental que ha de ser sempre rebutjada en política i és que al govern s'està per governar, no s'hi està per estar", ha declarat Feijóo, per afegir que Sánchez "sap que amb els socis que té no es pot governar d'acord amb la Constitució".

Així s'ha pronunciat en l'acte de 46è aniversari de la Constitució que se celebra aquest divendres al Congrés, al qual ha acudit acompanyat per cinc dels seus presidents autonòmics: la madrilenya Isabel Díaz Ayuso, el murcià Fernando López Miras, el castellà-lleonès Alfonso Fernández Mañueco, el gallec Alfonso Rueda, i l'aragonès Jorge Azcón.

Feijóo ha assegurat que els socis de Sánchez no estan avui a l'acte de commemoració de la Carta Magna perquè no assumeixen principis constitucionals de la monarquia parlamentària, de la monarquia constitucional i de la igualtat dels ciutadans davant de la llei i, també, davant dels serveis públics.

"El Govern, doncs, està només en la celebració de la Constitució, però a mi el que més em preocupa és que el Govern està molt més prop dels seus socis que de la Constitució espanyola", ha afirmat, per afegir que la Carta Magna "no es pot celebrar un dia i menysprear-la o conculcar-la" els altres dies de l'any.

En aquest sentit, ha indicat que el govern de Sánchez és el que "més ha atacat" la Constitució del 1978. En primer lloc, ha dit, perquè l'executiu "va néixer en contra del principi d'igualtat de tots els ciutadans davant de la llei, gràcies a la llei d'amnistia" i perquè "està ocupant les institucions de l'Estat", citant el Tribunal Constitucional, el CIS, els mitjans públics o el Banc d'Espanya.

En tercer lloc, ha dit que el Govern central "no respecta les Corts Generals íntegrament", atès que el Senat --en què el grup popular té majoria absoluta-- aprova lleis que després "es bloquegen totalment al Congrés o no es tramiten".

En quart lloc, ha dit que l'executiu "està en contra del principi constitucional de la llibertat d'expressió dels mitjans de comunicació" i, en cinquè lloc, l'ha acusat d'estar "criticant i deteriorant la independència judicial", quan hi ha d'haver "respecte" a les sentències dels tribunals.

En aquest punt, enmig dels casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE i l'entorn de Sánchez, el cap de l'oposició ha exigit a l'executiu respectar "la separació de poders i la independència del poder judicial".

"Avui, per tant, és un gran dia per recordar la separació de poders. És un gran dia per recordar la independència del poder judicial. És un gran dia per recordar que a Espanya ningú és més que ningú, per molt president del govern que siguis, per molta família que tingui el president del govern o per molts problemes que tinguin els ministres que conformen el govern", ha assegurat, per recordar que el rei és "el primer que se sotmet a la Constitució" i també ha de fer-ho el govern.