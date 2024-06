Feijóo acusa Sánchez d'endarrerir la publicació al BOE de l'amnistia per "por als efectes" de la llei

Demana no "empassar" amb l'amnistia ni amb "la corrupció" que afecta el Govern central i que "taca la institució" de la Presidència



SARAGOSSA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat aquest diumenge el Govern de Pedro Sánchez d'endarrerir la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) de la llei d'amnistia que el ple del Congrés va aprovar fa quatre dies per "por als efectes" d'una norma que, segons ha dit, és "il·legal". A més, s'ha mostrat convençut que la Unió Europea frenarà aquesta norma i no deixarà "passar aquest atropellament".

"Ho va dir ahir (dissabte) la presidenta Von der Leyen i us puc assegurar que Europa estarà al costat de la igualtat i de l'Estat de Dret i, si no, temps al temps. Si no, temps al temps. Ho veurem clarament, que no es compra la Comissió Europea per set vots a Espanya", ha proclamat Feijóo en un míting a Saragossa davant de 1.500 persones, segons fonts del PP.

Feijóo ha subratllat que, després d'aprovar-se l'amnistia al Congrés, els independentistes "demanen un referèndum". "Però això no era ja la fi del procés? Perquè ara demanen un referèndum? I si tanta reconciliació suposa, per què no la publiquen al Butlletí Oficial de l'Estat per reconciliar-se al més aviat possible?", ha exclamat.

El líder del PP ha dit que el Govern central no la publica perquè "li tenen por a l'efecte d'aquesta llei, perquè és il·legal". "Per això no la publiquen i esperaran a després. Doncs bé, aquest és el triomf de la pitjor política", ha indicat.

En aquest punt, i a una setmana de la cita amb les urnes, ha dit que no poden "empassar amb l'acte de corrupció política més gran" que "han viscut en 46 anys de democràcia", atès que, al seu parer, "l'amnistia és una impunitat a canvi de poder".