Feijóo acusa Sánchez de "cabdillisme" governant contra la voluntat del Congrés

LORENA SOPENA-EUROPA PRESS
BARCELONA 27 juny (EUROPA PRESS) -
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, de governar contra la voluntat del Congrés després de la moció aprovada amb els vots de PP, Vox, Junts, CC i UPN que reclama una moció de confiança: "Això no és democràtic, és propi d'un cabdillisme que a Espanya no es veia des de fa 50 anys".
En la seva intervenció durant el XVI Congrés del PP català aquest dissabte, ha assegurat que mai va pensar que hi hagués "un president del Govern envoltat de corrupció, humiliant els socis que el sostenen i que el segueixen sostenint".
"Abans o després retornaré al meu país un govern decent. Això és una urgència inajornable. En les properes eleccions generals ens juguem la democràcia", i ha defensat que Catalunya és la clau per treure Sánchez de la Moncloa.