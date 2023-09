Feijóo acusa Sánchez de "blanquejar" Bildu, que no condemna l'assassinat dels seus companys

MADRID, 27 set. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP i candidat a la presidència del Govern central, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat durament aquest dimecres contra Bildu, l'"únic partit d'Espanya al qual caldria fer un cordó sanitari", i ha acusat el PSOE que lidera Pedro Sánchez de "blanquejar" aquesta formació, després de subratllar que cal tenir poca memòria per pactar amb "qui no combat l'assassinat dels teus companys".

"Els vots de Bildu, els deixo al senyor Sánchez. Jo no els vull", ha proclamat Feijóo a la tribuna del Congrés en la segona jornada del debat d'investidura, en què ha optat per respondre alhora als portaveus parlamentaris del PNB, Aitor Esteban, i de Bildu, Mertxe Aizpurua. Tots dos portaveus han intercalat el castellà i el basc durant la seva intervenció a la tribuna d'oradors.

Feijóo ha recalcat que no l'"ofèn en absolut" que Bildu no li doni suport i ha afegit que el que l'amoïnaria és que el votessin. "Senyories per mi tot el que digui Bildu que no vingui precedit per una disculpa real a totes les víctimes d'ETA i per una col·laboració amb la justícia per esclarir els més de 350 assassinats d'ETA no té cap valor", ha proclamat.

A més a més, ha carregat contra el PSOE per "blanquejar" Bildu, cosa que, a parer seu, està "aconseguint". "Els espanyols hem d'estar agraïts a Bildu, sobretot els orfes, les vídues i els germans que es van quedar sense germans. Hem d'estar molt agraïts a Bildu", ha emfatitzat, abans de recollir una gran ovació dels diputats del PP.