Feijóo acusa al Govern espanyol de generar "una crisi sense precedents" d'immigració irregular

CERDEDO-COTOBADE (PONTEVEDRA), 31 ago. (EUROPA PRESS) -

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat al Govern espanyol de generar "una crisi sense precedents" d'immigració irregular a Espanya i ha assegurat que, en aquest nou curs polític que ara arrenca, el PP "gestionarà tots els problemes", inclosa la qüestió migratòria, que ha qualificat com a "problema difícil".

"I us prometo en aquest inici de curs polític que anem a acabar amb la concepció bananera que té Sánchez del Govern, de les institucions i de la llei. Espanya no és un país bananer, no té una democràcia bananera. I acabarem amb aquesta concepció del Govern, de la llei i de les institucions que té Sánchez. Us asseguro que les forces i cossos de seguretat de l'Estat no es tornaran a sotmetre a cap ridícul de fugides televisades", ha indicat Feijóo aquest dissabte des de Galícia.

En l'acte, al que han acudit els presidents autonòmics de la Comunitat València i Castella i Lleó juntament amb l'expresident espanyol Mariano Rajoy, Feijóo ha criticat el finançament singular per a Catalunya i ha lliscat que "no sap com acabarà" el Partit Socialista. "Té pinta que, com sempre, amb la purga de tot el que li tusi", ha indicat.

Feijóo, a més, ha arremès contra Sánchez en assenyalar que "és més fàcil entrar a la Moncloa si patrocines una càtedra", en al·lusió a la investigació judicial en curs que pesa sobre la dona del president, Begoña Gómez, per presumpta corrupció i tràfic d'influències, que "si ganes per majoria" en eleccions. El líder del PP ha qualificat al mateix Sánchez com "un pèssim president que només se serveix a si mateix".

Així mateix, Feijóo ha presentat al seu discurs una esmena a la totalitat de la labor del Govern central en assegurar que es troba en "total decadència, paralitzat, sense suports, que porta escàndol després d'escàndol, que mira per a un altre costat davant dels problemes de les famílies i davant de la degradació permanent dels serveis públics".

"Estem amb un Govern central humiliat pels seus socis, que arracona a qui no li ha votat i riu també dels quals li han votat [...] Intenta censurar al discrepant, divideix als ciutadans espanyols entre ciutadans de primera i de segona i, per si no fos poc, a més és tebi davant de la defensa de la democràcia al món; estem davant d'un Govern que ja està de més, ho saben ells i ho saben la majoria dels espanyols", ha prosseguit Feijóo durant el seu discurs.

Feijóo ha assegurat que el Govern hauria de dimitir i convocar eleccions però que "no ho faran perquè cal tenir un mínim d'integritat i de dignitat". Una integritat i dignitat que, segons Feijóo, es van quedar "a les portes de la Moncloa des del primer dia".

"ELLS VAN RECÓRRER A ENGANYS CONTINUS"

Mitjançant un símil futbolístic, el cap del PP ha assenyalat que l'Executiu socialista "està jugant aquests minuts de descompte fins que els independentistes xiulin el final del partit", mentre que ha recordat que el PP va guanyar les eleccions del passat 23 de juliol però que els socialistes van recórrer a "enganys continus, a canvis tramposos de les regles i a la compra de voluntats".

En conseqüència, Feijóo s'ha presentat com a alternativa "al servei de tots els espanyols" i ha assegurat que des de la seva formació estaran preparats perquè "Espanya remunti la decadència en què viu en l'últim lustre" i que tornaran a guanyar les eleccions "amb l'avantatge suficient per governar".

Referent a les seves propostes, Feijóo ha fet al·lusió als joves, perquè puguin reconstruir el seu pla de vida i "menjar-se el món"; les famílies, que se sentiran "abrigallades per tota una nació", i els majors, per "marcar correctament el futur per on devem seguir".

En aquest sentit, ha desgranat que les línies mestres d'un gabinet seu passarien per abandonar "la misèria econòmica, política i social del Govern actual", mentre que ha asseverat que "el principi sobre el qual construirem el futur és el principi de la igualtat de tots els espanyols".

Sobre aquest últim punt, ha afirmat que Espanya "no tonarà al xantatge de ningú, ningú va a humiliar-nos per l'interès d'una sola persona i cap minoria imposarà el que tenim", en referència al líder independentista de Junts, Carles Puigdemont.

"Us asseguro que les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat no es tornaran a sotmetre a cap ridícul de fugides televisades", ha assenyalat més endavant en una nova referència a Puigdemont.

FINANÇAMENT AUTONÒMIC, PODER JUDICIAL, MIGRACIONS I VENEÇUELA

El líder dels populars també ha carregat contra el "contingent separatista", en referència a l'acord de "finançament singular" aconseguit entre el PSOE i ERC, ja que va en contra de la resta dels territoris i ha avançat que en la reunió del proper divendres amb els líders del partit es treballarà en aquesta línia.

Del seu costat, ha assenyalat que, de poder conformar govern, el Poder Judicial "impartirà justícia de forma independent i sense les pressions del Govern".

D'altra banda, Feijóo ha abordat el tema de la immigració com "un dels problemes més difícils" i ha criticat a Sánchez per no lluitar contra les màfies que trafiquen amb éssers humans, mentre que ha reclamat una estratègia coordinada amb la Unió Europea.

"Una crisi sense precedents de migració irregular a Espanya", ha assenyalat sobre la situació actual sobre aquest tema i ha carregat contra la gira de Sánchez a Àfrica en qualificar-la un "xou".

Finalment, el líder del PP ha assenyalat en matèria internacional la necessitat de recolzar a l'oposició veneçolana enfront del Govern de Nicolás Maduro i ha defensat que "el guanyador legítim de les eleccions a Veneçuela és Edmundo González".

"Li exigeixo al Govern que ho digui, que ho defensi i que ho lideri en la Unió Europea i en la comunitat iberoamericana", ha reclamat Feijóo.