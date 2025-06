Feijóo acusa el Govern central de "pràctiques mafioses" i voler "una Espanya anestesiada amb escàndols"

Arremet contra els quatre ministres que aquest dissabte "es van fer ressò de l'engany" sobre un capità de l'UCO i que encara no han rectificat

MADRID, 1 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el Govern central de seguir "pràctiques mafioses" i voler "una Espanya anestesiada amb escàndols": "Fa dies que intenten i busquen adhesions al seu voltant, amb enganys equiparables que no se les creu ni el meu fill de vuit anys", ha assenyalat Feijóo aquest diumenge a l'acte de l'equador del govern madrileny del PP, celebrat al parc Berlín de Madrid, en què ha estat acompanyat per la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Durant la seva intervenció, el líder del PP ha acusat el Govern central de propagar aquest dissabte la mentida que el capità de l'UCO Juan Vicente Bonilla, actual gerent de Seguretat del Servei Madrileny de Salut, va fantasiar amb posar una bomba adossada a Pedro Sánchez.

"Han mentit amb tot, però el que va passar ahir va ser espectacular. Quatre ministres fent-se ressò d'un engany més gran que la catedral de l'Almudena, insistint-hi hores després que fos desmentit. I encara no han rectificat. Com no han de ser el govern de l'engany, de la mentida i de l'insult a la intel·ligència dels ciutadans? Per descomptat que ho són", ha subratllat.

El líder del PP ha afirmat que "si no fos un drama veure ministres mentir, seria per en riure's" i ha advertit que l'executiu és "capaç del pitjor".

"Ells juguen a tenir una Espanya anestesiada amb escàndols i no l'hi permetrem. Espanya està indignada, sí, però no està rendida. I Espanya està farta d'ells, però no està adormida", ha manifestat.

Al seu torn, Feijóo ha acusat el Govern central de convertir la política "en clavegueres" i d'estar "als baixos fons de la política". "El que estem veient es veu en alguns règims autoritaris i encara s'ofenen perquè parlem de pràctiques mafioses. I com volen que les qualifiquem, com germanetes de la caritat? El que fan no és democràcia. No és digne ni decent. Són pràctiques mafioses i ho hem de dir o serà responsabilitat nostra haver-ho ocultat", ha exposat.

"COM MÉS FEBLES SÓN, MÉS PERILLOSOS"

Així mateix, afegeix que l'executiu fa servir el poder per "abusar d'ell, blindar-se i per combatre els que no els donen la raó", per això ha demanat no abaixar el cap "davant d'aquesta colla d'irresponsables". "No ens confiem. Com més febles són, més perillosos. Com més descoberts es tornen, més agressius són. I ja ho estem veient i patint. Porten anys al poder i l'exerceixen de la pitjor manera", ha asseverat.

A més, ha demanat als assistents que no es deixin "impressionar" pels que diuen que el PP ha de "donar més canya" o aquells que diuen que els marquen el missatge "des de la dreta". "Aquest partit ha gestionat els pitjors moments d'Espanya i se l'ha votat quan no hi havia cap solució per a la majoria dels espanyols. I per això us dic, el PP és l'única alternativa que té Espanya al sanchisme. No hi ha cap altra opció. No perdem el temps. No us deixeu impressionar pels que mai han governat", ha sentenciat.

MESURES PER REVERTIR ELS DANYS DEL GOVERN CENTRAL

Durant la seva intervenció ha explicat com el PP revertirà el que ha fet el Govern central, i Feijóo s'ha compromès a recuperar el delicte de sedició, incrementar les penes per malversació, prohibir indults per corrupció, triar al fiscal general amb l'informe favorable del CGPJ, despolititzar el Constitucional, limitar l'ús del decret llei, i eliminar els ministeris, alts càrrecs i assessors que sobren, entre d'altres.

"Així és com aconseguirem aquesta Espanya que la gent vol votar i que la gent vol orgullosa. No són paraules, ho farem. No arribarem a ocupar, sinó a servir. No substituirem, sinó que transformarem. Ho farem amb valor i ho farem amb valors", ha sentenciat.