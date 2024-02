Feijóo acusa el Govern central de no voler "assenyalar" Puigdemont a Brussel·les

MADRID, 9 febr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat aquest divendres el govern de Pedro Sánchez d'"intervenir" la Fiscalia del Tribunal Suprem amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i de no voler "assenyalar" Carles Puigdemont a Brussel·les, arran de la resolució que va aprovar el Parlament Europeu per investigar les ingerències russes i els seus vincles amb l'expresident de la Generalitat.

En una entrevista a esRadio recollida per Europa Press, Feijóo ha indicat que el que està passant a Espanya "ha arribat a Europa", on "han estat molt clars" a l'hora de defensar investigar "qualsevol tipus de connexió, si n'hi hagués, amb el règim de Putin".

"I el que és curiós és que el PSOE hi vota a favor i després ja quan cal assenyalar persones concretes doncs no vota. Però la veritat és que a Europa el Partit Socialista vota a favor d'investigar possibles contactes dels independentistes amb Putin i aquí es persegueix els jutges, desqualifica els jutges que estan investigant aquesta operació", ha afirmat, per afegir que viuen en un "permanent contrasentit".

Feijóo considera que Pedro Sánchez mirarà "fins al final" d'aprovar la llei d'amnistia "perquè sense amnistia no hi ha legislatura". "I per tant ho provaran, prosseguiran, insistiran, persistiran i deixaran en ridícul tota la Fiscalia", ha postil·lat.

"UN 155 DEL GOVERN" CENTRAL A LA FISCALIA DEL SUPREM

Sobre el fet que els fiscals del Suprem hagin imposat el seu criteri i apostin per investigar Puigdemont per terrorisme en el cas Tsunami Democràtic, Feijóo ha denunciat la "intervenció" de la Fiscalia per part de l'executiu. "I a més de tot això doncs hem vist com, ho deia un fiscal, com s'ha intervingut la Fiscalia del Suprem, un 155 del Govern" central, ha exclamat.

Feijóo ha recalcat que la majoria dels fiscals del Suprem "està a favor de prosseguir amb aquesta investigació" per terrorisme a Puigdemont però "han estat desautoritzats". "I, a parer meu, humiliats", ha indicat, per demanar que es deixi treballar els fiscals i la justícia.