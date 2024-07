Feijóo acusa el Govern central de no tenir política migratòria i abandonar les CA

BARCELONA, 8 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat aquest dilluns el Govern central de no tenir política migratòria i de tenir "abandonades al diàleg" les comunitats autònomes (CA).

Ho ha dit en una roda de premsa al Parlament després de reunir-se amb diputats del grup parlamentari a Catalunya, estatals i membres de la direcció del partit, en la qual ha evitat respondre a l'advertiment del líder de Vox, Santiago Abascal, que consideraran "trencats" tots els pactes autonòmics amb el PP si accepten la distribució de menors migrants.

"El Govern d'Espanya ni té política migratòria ni soluciona, sinó que crea aquest tipus de problemes i té abandonats al diàleg les comunitats autònomes. No parla amb elles, no s'hi reuneix i, després de demanar-ho durant molt temps, sembla que dimecres tindran la primera reunió per veure com s'aborda el problema", ha subratllat.