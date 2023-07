Feijóo acusa la direcció de Correus d'"incompetent" per trigar tant a posar reforços en el vot per correu

MADRID, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP i candidat a la presidència del Govern central, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat aquest divendres l'actual direcció de Correus d'"incompetent" i ha criticat que hagin "trigat tant" a posar reforços per garantir el vot per correu de cara a les generals del 23J. Amb tot, ha dit que per ell l'actual president, Juan Manuel Serrano, que va ser cap de gabinet de Pedro Sánchez, ja hauria estat destituït.

"Per què han trigat tant a posar reforços? Per què han improvisat tant? I per què Correus perd mil milions d'euros els últims anys?", s'ha preguntat el líder del PP en una entrevista a Onda Cero, que ha recollit Europa Press.

En aquest sentit, ha indicat que el vot és un dret constitucional i si, a pocs dies que acabi el termini per votar, "més d'un milió de persones que han sol·licitat el vot, no el tenen", estaríem davant "un supòsit gravíssim".

"I la meva obligació com a demòcrata és posar-ho sobre la taula, i em sembla sorprenent que el Govern central comenci amb les càbales que si aquest del sindicat que coneix Feijóo o Feijóo coneix el sindicat i hi ha una confabulació", ha proclamat.

El líder del PP ha indicat que aquest assumpte és "molt seriós", que l'"enerva" especialment perquè va estar al capdavant de Correus i aleshores sabien que per Nadal havien de "reforçar la plantilla". En aquest punt, ha dit que els carters són "gent molt seriosa" i que "necessiten reforços al juliol per repartir el rècord de sol·licituds de vot per correu" perquè hi ha "més d'un milió" de vots a repartir.

Per tant, ha indicat que "la culpa no és del senyor Feijóo", que el que vol és que "es reparteixin els vots", i ha assenyalat que l'actual direcció de Correus no està gestionant "bé" la companyia i no ha estat a l'"alçada de les circumstàncies". "Com és possible que hagin trigat setmanes en les converses entre la direcció i els sindicats a veure com s'incrementa la plantilla?", s'ha preguntat.