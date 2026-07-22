Feijóo "activa el compte enrere" per fer fora Sánchez: "Mereix un càstig electoral per ser una desgràcia per al país"

Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 22 jul. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dimecres en el seu balanç del curs polític que s'"activa el compte enrere" per desallotjar Pedro Sánchez de La Moncloa, qui, segons ha dit, mereix un "càstig electoral" perquè ha estat "una desgràcia" per a Espanya.
Així s'ha pronunciat en la roda de premsa per fer balanç del curs polític a la seu nacional del PP, en la qual Feijóo ha afirmat que Sánchez "ha passat de governar en minoria a governar contra la majoria". "Evidentment això no dona més de si", ha proclamat.
El cap de l'oposició ha indicat que si Sánchez "afronta el seu últim estiu a La Mareta i el seu últim Nadal a La Moncloa és perquè no mereix altra cosa". "No mereix altra cosa que el pitjor càstig electoral, perquè ha estat una desgràcia per a aquest país", ha afirmat.
Feijóo, que ha promès una "reconstrucció nacional" si arriba a La Moncloa, ha afirmat que la gent "no vol aquest govern". "No és una tendència, és una sentència", ha manifestat, per afegir que Espanya "ja ha canviat d'opinió i només falta que Sánchez canviï de domicili".