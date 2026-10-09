Alberto Núñez Feijóo accepta el cara a cara de Mediaset amb Pedro Sánchez

MADRID 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El PP ha anunciat aquest divendres que el seu president, Alberto Núñez Feijóo, ha acceptat el cara a cara amb Pedro Sánchez proposat per Mediaset i ha plantejat que es faci el 16 de novembre. També accedeix a un debat amb tots els candidats, proposat per Mediaset, i suggereix el 26 de novembre. Així ho ha comunicat Miguel Tellado, director de campanya del PP, als diferents grups de comunicació mitjançant una carta.
Segons un comunicat del PP, la campanya electoral de les eleccions generals és una "fantàstica oportunitat per confrontar models entre l'Espanya que ve i l'Espanya que se'n va". Per això, i davant la "impossibilitat" d'atendre les "innombrables propostes d'entrevistes i debats de mitjans de comunicació i de canals alternatius", ha acceptat dos debats i una entrevista a TVE.
Així, assenyala que el PP accepta la "invitació concreta" de Mediaset d'un cara a cara amb el president del Govern central. En aquest sentit, recorda que el 2023 es va celebrar el primer dilluns de campanya. "Ens encaixa organitzar-lo en els mateixos termes. Per tant, quedaria per al dilluns 16 de novembre", plantegen els populars.
El PP també proposa un debat entre els candidats dels principals partits amb representació parlamentària. Es refereix al PP, el PSOE, Vox i "qui vulgui que es presenti per part de l'extrema esquerra a les eleccions i que hereti els plantejaments de Podem i IU el 2015, Units Podem el 2016, Unides Podem el 2019 i Sumar el 2023".
El partit de Feijóo recorda que també hi ha una invitació d'Atresmedia per fer-ne un altre i l'accepten, a més de suggerir que se celebri tan a prop com sigui possible del dia de les votacions, és a dir, el 26 de novembre, tres dies abans dels comicis generals.