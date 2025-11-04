Feijóo i Abascal coincideixen a "donar estabilitat" a la Comunitat Valenciana

MADRID 4 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el president de Vox, Santiago Abascal, han mantingut una conversa aquest dimarts sobre el "context polític de la Comunitat Valenciana", en la qual han coincidit en "la necessitat de donar estabilitat" a aquesta autonomia, segons han confirmat a Europa Press fonts de la direcció nacional del PP.
La conversa es produeix l'endemà que Carlos Mazón anunciés la dimissió com a president de la Generalitat Valenciana i el PP hagi manifestat la voluntat de buscar un substitut per rellevar-lo, un pas que requereix el suport de Vox.
Aquest dilluns, Feijóo va demanar a Vox estar "a l'alçada" i "facilitar com més aviat millor" l'elecció del nou president de la Generalitat Valenciana, ja que, segons va dir, la tasca política "més urgent" continua sent la reconstrucció de la Comunitat Valenciana després de la dana.
"TRUCADA CORDIAL I EN BON TO"
A Génova han assegurat que la trucada d'avui entre Feijóo i Abascal ha estat "cordial i en bon to" però "no han posat noms sobre la taula de cara a una nova investidura", han afegit les mateixes fonts.
El PPCV i Vox "iniciaran els contactes per arribar a un acord de cara a una nova investidura, conseqüent amb els acords subscrits al maig entre tots dos partits per a l'aprovació dels pressupostos vigents", mentre que la direcció nacional del PP "farà un seguiment d'aquestes converses, segons fonts de la formació.