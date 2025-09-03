La FEGP s'associa a Pimec per enfortir el teixit empresarial del Garraf i el Penedès (Barcelona)

BARCELONA 3 set. (EUROPA PRESS) -
La Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP) s'ha associat a Pimec amb l'objectiu d'enfortir el teixit empresarial de les comarques del Garraf i el Penedès (Barcelona), segons ha informat la patronal en un comunicat d'aquest dimecres.
Ambdues entitats col·laboraran conjuntament per "reforçar el suport a les empreses i professionals autònoms, així com per potenciar la seva presència i representativitat institucional".
L'acord contempla, entre d'altres accions, la coorganització d'actes i projectes i posar a la disposició de la FEGP els programes i serveis de la patronal en diferents àmbits.
El president de Pimec, Antoni Cañete, ha destacat que la unió els "permetrà enfortir la representació de les pimes i els professionals autònoms del territori".
Per la seva banda, la presidenta de la FEGP, Neus Lloveras, ha celebrat l'acord: "Busquem sinergies i aliances que ens facin més fortes i eficients".