Fegicat alerta que moltes instal·lacions interiors no tenen sistemes de protecció

BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -

La Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya (Fegicat) ha alertat que moltes instal·lacions elèctriques interiors no tenen sistemes de protecció contra sobretensions.

En un comunicat d'aquest dimarts, la federació ha assenyalat que la majoria de les instal·lacions tampoc no s'han actualitzat o revisat per fer front a crisis com la d'aquest dilluns.

També ha avisat que les pujades sobtades de tensió, derivades dels restabliments del subministrament elèctric, poden fer malbé aparells electrònics sensibles i afectar habitatges, negocis i edificis industrials.

El director general de Fegicat, Raúl Rodríguez, ha assenyalat que una "instal·lació mal mantinguda pot no estar preparada per protegir els aparells ni les persones".

"El cost de no actuar pot ser molt superior al d'una revisió preventiva", ha valorat Rodríguez, que presideix una federació que representa més de 5.200 empreses instal·ladores.