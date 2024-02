Federatur se suma al recurs del PP al TC contra el decret llei català de pisos turístics

BARCELONA, 8 febr. (EUROPA PRESS) -

La Federació Catalana d'Apartaments Turístics (Federatur) s'ha sumat al recurs que el PP ha presentat davant el Tribunal Constitucional (TC) contra el decret llei d'habitatges d'ús turístic aprovat al desembre al Parlament de Catalunya.

Segons un comunicat de l'entitat aquest dijous, el recurs es va presentar dimarts i "destaca l'abús que es fa des del Govern de dictar normes que adoptin la forma de decrets lleis".

"No hi pot haver una necessitat urgent i extraordinària si es requereix un desenvolupament posterior del planejament urbanístic de cada municipi i es dona un termini de 5 anys per fer-ho", ha afegit Federatur.

El recurs també subratlla "la vulneració del principi constitucional de seguretat jurídica i com la limitació de l'atorgament de llicències per a l'exercici de l'activitat afecta el dret a la propietat".

El president de Federatur, David Riba, ha valorat que la definició dels requisits per estar en aquesta llista són "imprecisos i estan exempts de criteris tècnics".